Український чемпіон Олександр Хижняк здолав російського боксера Гліба Бакши у фіналі олімпійського кваліфікаційного турніру у ваговій категорії до 75 кг. Змагання проходили у Парижі.
У вирішальному двобої 25-річний полтавець яскраво переміг свого колишнього партнера по збірній. Хижняку протистояв уродженець Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік представляв молодіжні збірні України, але після анексії Криму приєднався до РФ. Думки суддів розділилися, але всі, за винятком одного рефері, віддали звитягу Хижняку - 30:27, 30:27, 30:27, 29:28 та 28:29.
Хижняк кваліфікувався на Олімпіаду, а ця перемога лише покращить його положення при жеребкуванні.
Загалом збірна України повернулася з Парижу з чотирма ліцензіями: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко поїдуть вже незабаром представляти Україну в Токіо на Олімпіаду.
Нагадаємо, що Хижняк є чемпіоном світу та Європи 2017 року, а також переможцем Європейських ігор-2019. Нещодавно Олександр неймовірно красиво нокаутував бразильського бійця.
Читайте такожВідомий тренер назвав суму, яка була заплачена за золоту медаль Ломаченка на Олімпіаді
Вас також можуть зацікавити новини:
- Звинуватив у хабарях: боксер Берінчик пройшовся по Федерації ММА України
- Непереможний український боксер проведе бій з братом знаменитого футболіста
- "Заздрісні й жадібні": екс-тренер Кличка розкритикував Усика й Ломаченків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram