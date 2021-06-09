Олександр Хижняк тріумфував роздільним рішенням суддів.

Український чемпіон Олександр Хижняк здолав російського боксера Гліба Бакши у фіналі олімпійського кваліфікаційного турніру у ваговій категорії до 75 кг. Змагання проходили у Парижі.

У вирішальному двобої 25-річний полтавець яскраво переміг свого колишнього партнера по збірній. Хижняку протистояв уродженець Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік представляв молодіжні збірні України, але після анексії Криму приєднався до РФ. Думки суддів розділилися, але всі, за винятком одного рефері, віддали звитягу Хижняку - 30:27, 30:27, 30:27, 29:28 та 28:29.

Хижняк кваліфікувався на Олімпіаду, а ця перемога лише покращить його положення при жеребкуванні.

Загалом збірна України повернулася з Парижу з чотирма ліцензіями: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко поїдуть вже незабаром представляти Україну в Токіо на Олімпіаду.

Нагадаємо, що Хижняк є чемпіоном світу та Європи 2017 року, а також переможцем Європейських ігор-2019. Нещодавно Олександр неймовірно красиво нокаутував бразильського бійця.

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Автор: Артем Будрін