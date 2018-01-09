Команда Формули-1 Williams готова підписати угоду з росіянином Сироткіним і дає червоне світло Кубіці

Переговори між командою "Формули-1" Williams і російським автогонщиком Сергієм Сироткіним із приводу контракту близькі до завершення. Про укладення контракту буде оголошено найближчими днями, повідомляє Motorsport.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Williams готується оголосити про підписання угоди із росіянином. Повідомлення про те, що Сироткін стане напарником Ленса Стролла у сезоні-2018 з можливістю продовження угоди на 2019 рік.

Таким чином закриється остання вакансія у "Формулі-1" на сезон-2018. Для росіянина Сироткіна він стане дебютним у чемпіонаті світу.

Williams зробила вибір на користь Сироткіна після тестів в Абу-Дабі, на яких йому вдалося зарекомендувати себе з найкращого боку на тлі поляка Роберта Кубіци, який до цього вважався головним претендентом на місце в команді.

У 2017 році Сироткін був офіційним резервним пілотом Renault. До цього, у 2015-му і 2016 роках, Сироткін двічі ставав третім у престижній молодіжній серії GP2.