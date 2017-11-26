Боттас виграв Гран-прі Абу-Дабі Формули-1, чемпіон сезону Хемілтон прийшов другим

Пілот "Мерседеса" Валттері Боттас виграв останню гонку сезону Формули-1 - Гран-прі Абу-Дабі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Боттас і його напарник Льюіс Хемілтон зі старту заїзду відірвалися від конкурентів, однак Хемілтон лише під кінець гонки наздогнав напарника і почав чинити істотний тиск. У результаті кілька помилок Хемілтона дозволили Боттасу утримати перше місце і здобути третю в кар'єрі перемогу. У загальному заліку фінн залишився третім.

Трійку в Абу-Дабі замкнув Себастьян Феттель, який відстав від лідерів майже на 20 секунд.

Зазначимо сходження з траси пілота "Ред Булл" Даніеля Ріккардо, що дозволило Кімі Райкконену стати 4-м у загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном Формули-1 в сезоні 2017-2018 став Льюїс Хемілтон. Друге місце в загальному заліку зайняв Себастьян Феттель, третє - Валттері Боттас.