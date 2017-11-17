Гоночна Ferrari екс-пілота Формули-1 Шумахера продана за рекордну суму

Знаменита Ferrari F2001 Міхаеля Шумахера була напередодні виставлена на торги аукціонним будинком RM sotheby's в Нью-Йорку, повідомляє СпортОнлайн.

Це був не профільний автомобільний аукціон – машина продавалася разом з творами сучасного мистецтва в рамках sotheby's Contemporary Art Evening Auction. Тим не менш, інтерес до цього лотом виявився величезним.

Читайте такожСім'ю Міхаеля Шумахера шантажували, погрожуючи життям дітей гонщикаНапередодні фахівці припускали, що машина буде продана приблизно за $5,5 мільйона, але в підсумку за неї була заплачена рекордна сума - $7,5 млн.

Попередній подібний рекорд для сучасних машин "Формули 1" був набагато скромніший і був встановлений в 2005 році, коли Ferrari F2004, на якій також виступав Шумахер, пішла з молотка за $3,198.5 доларів.

Шумахер - 7-разовий чемпіон світу в автоперегонах класу машин Формула-1.

29 грудня 2013 року спортсмен розбився під час катання на гірськолижній трасі курорту Мерібель у французьких Альпах. Він впав у кому і з тих пір достовірних відомостей про стан здоров'я німецького автогонщика немає. Сім'я Шумахера ретельно приховує від преси і вболівальників всі дані, щодо процесу хвороби і прогнозів лікарів на одужання.