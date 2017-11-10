Виконавчий директор Формули-1 відповів на критику президента Ferrari

Бос Формули 1 Чейз Кері заявив, що власники чемпіонату не збираються перетворювати серію в подобу NASCAR, про що раніше говорив керівник Ferrari Серджіо Маркіонне, який висловив невдоволення концепцією нових двигунів на 2021 рік, повідомляє Motorsport.

Кері підкреслив, що Liberty Media має намір зберегти відмінності між спортсменами моторами і машинами, але хоче, щоб конкуренція стала вище.

Читайте такожFerrari вдруге за тиждень пригрозила виходом з Формули-1«Насправді я не думаю, що у нас з Ferrari різні погляди, – сказав Кері. – Я не збираюся якось зневажливо висловлюватися про NASCAR, але ми не плануємо ставати NASCAR. Ми не хочемо стандартизувати автомобілі. Ми не хочемо, щоб 20 однакових машин їздили по трасі і єдина відмінність полягала в майстерності пілота. Ф1 унікальна, у ній поєдналися спорт і передові технології. Ми хочемо, щоб команди мали можливість робити те, що вони роблять – створювати для себе унікальні автомобілі з унікальними двигунами і унікальною аеродинамікою. Але ми хочемо, щоб досягнення успіху залежало від того, наскільки добре ви витрачаєте свої ресурси при певних обмеженнях, а не від того, як багато ви витрачаєте. Думаю, це здоровий стан для спорту. І тоді ті, кому вдасться розвивати свої технології і здібності краще інших, зможуть досягти успіху».

На думку Кері, Формула 1 потребує тісної конкуренції, і тому команди тільки виграють від правил, спрямованих на те, щоб зробити спорт більш конкурентним. «Ми хочемо, щоб команди боролися за перемогу і щоб всі команди мали шанс, – додав він. – Вони ніколи не будуть рівними – залишаться фаворити, які розвинуться, але ми хочемо, щоб команди відчували, що у всіх є шанс поборотися. Спорт будується на несподіванки, нам потрібен спорт, який може бути несподіваним. Якщо хтось виграє гонку щотижня, то спорт від цього страждає. Потрібна конкуренція, невідомість, необхідні відмінні фініші і гучні драми. Ми повинні створити для цього умови. Такий спорт приваблює більше коштів і насправді від цього виграють всі команди».