Гран-прі Мексики виграв Ферстаппен, а чемпіоном Формули-1 в 2017 році став Хемілтон

Пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен здобув перемогу на етапі Формули-1 Гран-прі Мексики. Для голландського автогонщика ця перемога стала третьою в кар'єрі. Друге місце за підсумками гонки посів представник команди «Мерседес» Валттері Боттас. Третє місце на подіумі дісталося фіну Кімі Райкконену з "Феррарі".

Британець Льюїс Хемілтон фінішував лише на дев'ятій позиції. Однак цього вистачило пілоту"Мерседес", щоб достроково за два етапи до кінця сезону стати чемпіоном світу. Для Хемілтона цей титул став четвертим у кар'єрі, за цим показником він зрівнявся з іншими легендарними гонщиками Формули-1 Себастьяном Феттелем і Аленом Простом.