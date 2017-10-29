Гран-прі Мексики виграв Ферстаппен, а чемпіоном Формули-1 в 2017 році став Хемілтон

22:54, 29 жовтня 2017
Мотор
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За два етапи до кінця чемпіонату визначився переможець сезону, ним став Льюїс Хемілтон.

Льюїс Хемілтон вдруге виграв титул чемпіона світу

Пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен здобув перемогу на етапі Формули-1 Гран-прі Мексики. Для голландського автогонщика ця перемога стала третьою в кар'єрі. Друге місце за підсумками гонки посів представник команди «Мерседес» Валттері Боттас. Третє місце на подіумі дісталося фіну Кімі Райкконену з "Феррарі".

Британець Льюїс Хемілтон фінішував лише на дев'ятій позиції. Однак цього вистачило пілоту"Мерседес", щоб достроково за два етапи до кінця сезону стати чемпіоном світу. Для Хемілтона цей титул став четвертим у кар'єрі, за цим показником він зрівнявся з іншими легендарними гонщиками Формули-1 Себастьяном Феттелем і Аленом Простом.

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Теги: #Гран-прі Мексики#чемпіон Формули-1 2017 року#Льюїс Хемілтон чемпіон Ф-1