Француз Себастьєн Ожьє став п'ятиразовим чемпіоном світу з авторалі

Французький гонщик Себастьєн Ожьє став чемпіоном світу з авторалі, вигравши титул п'ятий рік поспіль.

Цього разу француз зумів гарантувати собі чемпіонський титул за одну гонку до фінішу сезону, незважаючи на те, що фінішував на Ралі Великобританії лише третім. Однак місце на подіумі забезпечило Ожьє перемогу в загальному підсумковому заліку.

Першим на передостанньому етапі чемпіонату фінішував партнер Ожьє по команді M-Sport Елфін Еванс, який лідирував з першого дня британського етапу WRC. Цей домашній тріумф для валлійця став дебютним на чемпіонаті світу з ралі і дозволив команді гарантувати чемпіонський титул, який повернувся в гараж Ford вперше з 2007 року.

Себастьєн Ожьє став 5-разовим чемпіоном WRC і тепер поступається за кількістю титулів лише своєму співвітчизникові Себастьєну Льобу, у якого 9 подібних звань.