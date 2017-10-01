Ферстаппен з "Ред Булл" впевнено виграв Гран-прі Малайзії на Формулі-1

Відбувся 15-й етап чемпіонату Формули-1 нинішнього сезону - Гран-прі Малайзії.

Пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен став переможцем гонки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Голландець показав найкращий час, значно випередивши конкурентів. Переможець кваліфікації Льюїс Хемілтон прийшов до фінішу лише другим, відставши від переможця на 12,770 секунд. Партнер Ферстаппена по "Ред Булл" Даніель Ріккардо посів третє місце на подіумі (відставання від лідера 22,519 секунди).

Далі місця у топ-10 розподілилися наступним чином: Феттель, Боттас, Перес, Вандорн, Стролл, Маса, Окон.

Варто відзначити, що пілот «Феррарі» Кімі Райкконен не зміг взяти участь в Гран-прі – по дорозі на стартову решітку у його машини виникли проблеми з двигуном. Скудерія відвезла болід фінна в бокси.

Це друга перемога на Гран-прі для Ферстаппена в кар'єрі.

Лідером загального заліку залишається Хемілтон, а команда "Мерседес" впевнено лідирує в "Кубку конструкторів".