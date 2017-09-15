Ріккардо виграв перше і друге тренування Гран-прі Сінгапуру "Формули-1"

У Сінгапурі відбулися два тренування етапу чемпіонату світу "Формули-1" Гран-прі Сінгапуру, де двічі виграв Даніель Ріккардо з Ред Булл, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кращий час проходження кола в цей день становив 1 хвилину 40.852 секунди.

Друге місце в попередніх заїздах сьогодні зайняв колега Ріккардо по команді Макс Ферстаппен (+0.556 сек. відставання).

Читайте такожАвстралієць Ріккардо виграв гонку Формули-1 Гран-прі АзербайджануА ось лідер сезону-2017 в турнірній таблиці пілот Мерседес Льюїс Хемілтон фінішував лише третім - +0.703. Його суперник у боротьбі за титул чемпіона Себастьян Феттель з Феррарі сьогодні фінішував 11-м, з гігантським відривом у більш ніж дві з половиною секунди - +2.252.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Сінгапуру, відома також як знаменита "нічна гонка" відбудеться у неділю, 17 вересня і розпочнеться у традиційний час - 15.00 по Києву (в Сингапурі - 20.00).