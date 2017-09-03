Хемілтон виграв Гран-прі Італії і вперше в сезоні очолив загальний залік Формули-1

Британський пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон здобув впевнену перемогу на етапі чемпіонату "Формули-1" Гран-прі Італії. На домашній трасі Ferrari в Монці, в рік 70-річчя команди британський пілот лідирував з самого початку гонки і ні на секунду не дозволив засумніватися в своїй перевазі.

Його головний конкурент Себастьян Феттель стартував лише 6-м. У Феттеля був шанс нав'язати боротьбу, але партнер Хемілтона по команді Боттас грамотно відсунув Феттеля на задній план. Прикритий товаришем, Хемілтон нарощував перевагу і в підсумку виграв у бронзового призера гонки Феттеля більше 40 секунд. Боттас прийшов другим.

Ця перемога дозволила Хемілтону вперше в цьому сезоні очолити особистий залік чемпіонату.