Британський гонщик Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії в чемпіонаті "Формули-1"

Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон переміг на етапі "Формули-1" - Гран-прі Бельгії. Хемілтон випередив Себастьяна Феттеля і Даніеля Ріккардо, які відповідно фінішували на другій і третій позиціях, повідомляє сайт F1.

Хемілтон, який напередодні виграв кваліфікацію етапу, довів свою перевагу і в самій гонці. Випередити його міг лише Феттель - на першому колі і в заключній фазі гонки, але обидва рази Хемілтон зміг зберегти лідерство.

Феттель задовольнився "сріблом". На третій позиції протягом більшої частини перегонів їхав Валттері Боттас, однак за 11 кіл до фінішу його випередив Ріккардо. Райкконен прийшов четвертим, Боттас - п'ятим.

Після цієї гонки відрив лідера чемпіонату Феттеля від Хемілтона в загальному заліку скоротився до семи очок.