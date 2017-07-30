Пілот "Формули-1" Себастьян Феттель виграв Гран-Прі Угорщини і зміцнив лідерство в загальному заліку

Гонщик "Феррарі" Себастьян Феттель став переможцем Гран-прі Угорщини, одинадцятого етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі «Формула-1».

Німець переміг, подолавши з кращим часом 70 кіл траси. Менше, ніж на секунду, від нього відстав його напарник по «Феррарі» фін Кімі Райкконен, третім прийшов ще один фінський гонщик Валттері Боттас з «Мерседес».

Льюїс Хемілтон з «Мерседес» не потрапив на подіум, прийшовши до фінішу четвертим. Макс Ферстаппен («Ред Булл») замкнув п'ятірку на Гран-прі.

В особистому заліку також лідирує Феттель, у якого тепер 202 очки. За ним йде Хемілтон - 188. У Боттаса - 169, у Ріккардо - 117, а у Райкконена - 116.