Триразовий чемпіон "Формули-1" Хемілтон: Можу завершити кар'єру в кінці року

Британський гонщик "Формули-1", який виступає за команду «Мерседес», Льюїс Хемілтон не виключає, що незабаром завершить кар'єру, однак також він зазначив, що зараз знаходиться в своїй найкращій формі. Слова британця призводить F1i.com.

«Моя доля в моїх руках. Якщо я захочу, то можу залишити "Формулу-1" в кінці цього року. Чи буде залишена мною спадщина меншою, ніж якщо б я залишився ще на п'ять років? Ніхто не знає. Я не люблю планувати речі заздалегідь. Оскільки я не знаю, як складеться майбутнє, що я буду робити протягом кількох найближчих років.

Я можу зрозуміти відчуття, коли хочеться змінити рід діяльності. Періодично думаю про те, що буду робити після «Формули-1». Чесно кажучи, не знаю, скільки ще буду виступати. Але я завжди голодний, і зараз я в своїй найкращій формі», - зазначив британський гонщик.

На даний момент Хемілтон посідає друге місце в загальному заліку чемпіонату-2017, відстаючи від пілота Ferrari Себатьяна Феттеля на 12 очок.

У нинішньому сезоні Хемілтон тричі перемагав у перегонах – на Гран-прі Китаю, Іспанії та Канади.