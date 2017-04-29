Себастьян Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Росії Формули-1

У Сочі завершилася кваліфікація етапу Гран-прі Росії Формули-1, в якому перемогу здобув німецький гонщик Себастьян Феттель з "Феррарі", повідомляє офіційний сайт змагань.

Феттель проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 33.194 секунди. Другим завтра на стартовій решітці буде його партнер по команді Кімі Райкконен з Фінляндії - 1:33,253.

Другий ряд стартового поля (3-4 місця) займуть пілоти "Мерседеса" Валттері Боттас (1:33,289) і Льюїс Хемілтон (1:33,760).

Гонка Гран-прі Росії відбудеться на автодромі у Сочі в неділю, 30 квітня.