Маркес виграв Гран-прі Америки MotoGP

В Техасі (США) відбувся Гран-прі Америки MotoGP, де кращим став мотогонщик з Іспанії Марк Маркес, який випередив італійця Валентино Россі й свого співвітчизника Дані Педросу, повідомляє Motorsport.

Марк Маркес утримав техаську корону, в той час як вже екс-лідер чемпіонату Маверік Віньялес вибув з боротьби на першому колі.

У свою чергу, Россі став лідером чемпіонату з перевагою у шість очок над Віньялесом.

Результати гонки:

1 Марк Маркес (Іспанія) Honda 43 хвилини 58.770 секунди

2 Валентино Россі (Італія) Yamaha 44'01.839

3 Дані Педроса (Іспанія) Honda 44'03.882