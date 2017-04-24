Маркес виграв Гран-прі Америки MotoGP
11:33, 24 квітня 2017Мотор
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Лідером загального заліку після цієї гонки став Валентино Россі
Маркес виграв Гран-прі Америки / Motorsport.com
В Техасі (США) відбувся Гран-прі Америки MotoGP, де кращим став мотогонщик з Іспанії Марк Маркес, який випередив італійця Валентино Россі й свого співвітчизника Дані Педросу, повідомляє Motorsport.
Марк Маркес утримав техаську корону, в той час як вже екс-лідер чемпіонату Маверік Віньялес вибув з боротьби на першому колі.
У свою чергу, Россі став лідером чемпіонату з перевагою у шість очок над Віньялесом.
Результати гонки:
1 Марк Маркес (Іспанія) Honda 43 хвилини 58.770 секунди
2 Валентино Россі (Італія) Yamaha 44'01.839
3 Дані Педроса (Іспанія) Honda 44'03.882
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