Дворазовий переможець "Формули-1" Фернандо Алонсо веде переговори з "Рено"
14:21, 18 квітня 2017Мотор
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Іспанець може повернутися в команду, в складі якої досяг найбільших успіхів у кар'єрі.
f1news
Іспанський гонщик Формули-1 Фернандо Алонсо, який виступає з 2015 року за команду "Макларен", почав переговори з "Рено" про перехід до французької стайні в сезоні-2018. Про це повідомляє Auto Bild.
Фернандо Алонсо вже виступав за «Рено» в середині минулого десятиліття і виграв два чемпіонські титули в 2005-му і 2006 роках.
Переговори про майбутнє Алонсо відбулися в суботу вранці в Бахрейні: на них були присутні бос «Рено» Сіріль Абитебуль і менеджер гонщика Луїс Гарсія Абад.
У "Рено" до пілота величезний інтерес, і перший раунд переговорів вже відбувся. Французька команда сподівається повернути свого ветерана і зробити його напарником Ніко Хюлькенберга в 2018 році.
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