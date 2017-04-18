Дворазовий переможець "Формули-1" Фернандо Алонсо веде переговори з "Рено"

Іспанський гонщик Формули-1 Фернандо Алонсо, який виступає з 2015 року за команду "Макларен", почав переговори з "Рено" про перехід до французької стайні в сезоні-2018. Про це повідомляє Auto Bild.

Фернандо Алонсо вже виступав за «Рено» в середині минулого десятиліття і виграв два чемпіонські титули в 2005-му і 2006 роках.

Переговори про майбутнє Алонсо відбулися в суботу вранці в Бахрейні: на них були присутні бос «Рено» Сіріль Абитебуль і менеджер гонщика Луїс Гарсія Абад.

У "Рено" до пілота величезний інтерес, і перший раунд переговорів вже відбувся. Французька команда сподівається повернути свого ветерана і зробити його напарником Ніко Хюлькенберга в 2018 році.