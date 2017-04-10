Мотогонщик Віньялес виграв Гран-прі Аргентини, Yamaha зробила дубль

У другій гонці сезону мотогонок Гран-прі Аргентини Yamaha здобула дубль, Валентино Россі фінішував другим попереду Кела Кратчлоу, а заводські Ducati та Honda вибули з боротьби, повідомляє Motorsport.

Зі старту першість захопив володар поул-позиції Марк Маркес і вже після першого кола відірвався від решти пелотону на секунду, а після другого відрив був вже більше двох секунд. Гонка закінчилась для чинного чемпіона світу на третьому колі, коли він у другому повороті втратив перед і вилетів на гравій.

Лідерами залишилась трійка - Кел Кратчлоу, Маверік Віньялес та Валентино Россі, які відновили кілька позицій на старті.

В підсумку, Віньялес фінішував першим, подолавши дистанцію за 41 хвилину 45.060 секунді. Россі відстав від переможця на 2.915 секунди, Кратчлоу - на 3.754 секунди.