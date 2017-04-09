Хемілтон випередив Феттеля і виграв гонку Формули-1 в Китаї

Британський пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон виграв другий етап чемпіонату світу з автогонок Формула-1 Гран-прі Китаю, який закінчився у Шанхаї, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон виграв кваліфікацію напередодні, а сьогодні суттєво випередив основного суперника, Себастьяна Феттеля з Ferrari - на 6,250 секунд.

Таким чином, Хемілтон 11-й сезон поспіль виграв хоча б одну онку в ході чемпіонату.

Пілот Mercedes зрівнявся з суперником за очками - в обох по одній перемозі та 2-го місця у двох гонках.

На 3-4 місцях фінішували пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо (більше 45 секунд відставання від лідера). 5-е місце на рахунку пілота Ferrari Кімі Райкконена, 6-е - у гонщика Mercedes Валттері Боттаса.

Решта пілотів відстали від переможця більш ніж на хвилину.