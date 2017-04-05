Фінський гонщик Райкконен назвав умови, за яких продовжить виступи у Формулі-1

Фінський гонщик, що виступає у Формулі-1 за команду Ferrari, Кімі Райкконен розповів, що залишиться в Ф-1, якщо продовжить отримувати задоволення від пілотування і в його послугах будуть зацікавлені, повідомляє ua.motorsport.com.

Термін дії контракту Кімі Райкконена з Ferrari спливає наприкінці цього сезону. Очікується, що питання про майбутнє фіна у команді буде вирішено влітку.

Таким чином, у гонщика і команди ще є час, щоб зважити все як слід і прийняти рішення. Сам Кімі стверджує, що залишиться у Формулі-1 тільки в тому випадку, якщо буде виконано наступні дві умови.

«Поки я отримую задоволення від пілотування і поки моїх послуг потребують, я буду виступати в Ф-1», - цитує Райкконена Speedweek.

Райкконен дав зрозуміти, що завжди вірив у Ferrari, незважаючи на відсутність перемог у 2016 році.

«Ми і раніше добре виконували свою роботу, просто це було не так очевидно. Ми добре працювали у 2016 році.

Це природно, що критика виникає тоді, коли команда протягом довгого часу не може перемогти. Але я завжди знав, що ми працюємо як треба і успіх - це лише питання часу.

Зараз ми починаємо пожинати плоди нашої праці».

На першому етапі Формули-1 цього сезону - Гран Прі Австралії - Райкконен показав четвертий результат. Його напарник Себастьян Феттель виграв Гран Прі Австралії і лідирує в особистому заліку, а сама Ferrari посідає першу позицію в заліку Кубка конструкторів.