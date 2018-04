Міжнародна федерація автоспорту схвалила продаж Формули 1 компанії Liberty Media

На позачерговому засіданні члени Всесвітньої ради FIA з автоспорту (далі WMSC) одноголосно схвалили перехід Ф1 під контроль Liberty Media, повідомляє Motorsport.

Усього через день після зборів акціонерів Liberty Media члени вищого керівництва FIA зібралися для обговорення пропозиції компанії.

На засіданні представники Liberty провели презентацію і розповіли про свої плани щодо Ф1. Також вони відповіли на запитання членів ради про те, як вплине на ситуацію той факт, що компанія купує 100 відсотків акцій Delta Topco, материнської компанії Формули 1.

Члени WMSC одноголосно проголосували за перехід Ф1 під контроль Liberty Media.

Читайте такожНові власники Формули-1 пообіцяли не "американізувати" гонкиУ заяві FIA сказано: «Liberty, Formula One Group і FIA мають намір співпрацювати, щоб побудувати конструктивні відносини, які допоможуть успішному розвитку чемпіонату Формули 1 у довгостроковій перспективі. Рішення WMSC підтверджують віру FIA у те, що Liberty, яка є відомою медіакомпанією із досвідом роботи як у спорті, так і у сфері розваг, знаходиться у хорошому положенні для подальшого розвитку чемпіонату. FIA залишає при собі один відсоток акцій Delta Topco. У рамках продажу Ф1 компанією CVC компанії Liberty і згідно з угодами між FIA і Formula One Group FIA братиме участь у процесі продажу на тих самих умовах, що й CVC і решта акціонерів. FIA із нетерпінням чекає на можливість співпрацювати з новими власниками Formula One Group і працювати над розвитком найкращого видовища у світі, яким Формула 1 є для всіх акціонерів».

Таким чином, Liberty подолала останній важливий бар'єр. Остаточно закрити операцію планується у березні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року з`явилася інформація про те, що американська компанія купить Формулу-1 за 8 мільярдів доларів.