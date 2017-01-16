"Формула-1": Боттас став пілотом Mersedes

У понеділок після шести тижнів оцінки ситуації і переговорів в Mercedes AMG підписали контракт з Валттері Боттасом, повідомляє f1news.

Пізніше гонщика представили співробітникам команди в якості основного пілота в сезоні 2017 року.

Тото Вольфф, керівник Mercedes Motorsport зазначив: «Часом у житті буває так, що несподівані обставини дають цікаві можливості. Коли в грудні Ніко (Росберг) несподівано оголосив про відставку, команда опинилася в непростій ситуації, але вона зробила нас сильнішими – ми використовували її, щоб зробити наступний крок.

Валттері – діловий хлопець: він твердо стоїть на землі, діє безпосередньо і завжди сконцентрований на роботі. Його фінський характер нам відмінно підходить. У Валттері значний послужний список у молодших серіях і дев'ять подіумів у Формулі 1. Настав час зробити наступний крок, побачити, чи зможе він кинути виклик суперникам у боротьбі за перемоги в гонках і чемпіонський титул. Ми розуміємо, що з цієї ситуації дещо відстаємо від графіка підготовки Валттері до майбутнього сезону, але я знаю, що він повністю викладеться.

Від імені Mercedes я хочу подякувати Williams за співпрацю в питанні контракту з Боттасом, а також Монишу Кальтенборн і Sauber за кілька тижнів терпіння. Сьогоднішній день вийшов насиченим новинами про контрактах, я радий, що в цьому році Паскаль Верляйн буде виступати в Sauber. Він успішно провів дебютний сезон в Manor, ми відчуваємо, що вибрали для нього вірний шлях у нашому спорті. Приємно бачити, що обидва гонщики нашої молодіжної програми – Паскаль і Естебан Вікон, підписали контракт з Force India – продовжать виступи у Формулі-1. Ми стежимо за їх прогресом. Упевнений, нас чекає цікавий сезон».

Читайте такожФормула-1: Перехід Боттаса в Mercedes майже погодженийУ свою чергу, Боттас підкреслив: «У моїй кар'єрі починається новий і дуже цікавий період, буде потрібен час, щоб все це усвідомити. Збулася ще одна моя мрія – я буду виступати в ще одній великій команді, неймовірно успішній в останні роки. Я пишаюся тим, що отримав цей шанс, і вдячний усім у Mercedes за надану довіру.

Мене дуже добре прийняли, але мені ще належить познайомитися з усіма співробітниками, запам'ятати нові обличчя. Я вражений базою команди і сподіваюся швидше освоїтися. Вперше я виступав на машині з двигуном Mercedes ще в 2009-му – у Формулі 3, а за останні три роки використовував гібридну силову установку Mercedes за кермом Williams. Тим не менше, мені дуже багато чого належить дізнатися, зрозуміти особливості роботи команди на базі, на тестах і в гонках».

У Mercedes підтвердили продовження співпраці з Ніко Росбергом в 2017-му в якості посла бренду. Вже завтра разом з Люісом Хемілтоном він візьме участь у Міжнародному салоні високого годинникового мистецтва для наших партнерів з IWC Schaffhausen.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу-2016 Ніко Росберг несподівано оголосив про завершення кар'єри пілота в листопаді, через кілька днів після переможного завершення сезону.

Боттас весь цей час був основним кандидатом на заміну Росбергу в німецькій команді.