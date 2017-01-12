Ралі-рейд Дакар-2017 у Південній Америці (фоторепортаж)
09:51, 12 січня 2017Мотор
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Цими днями у Південній Америці проходить марафонський ралі-рейд Дакар-2017.
Він став 39-м загалом і дев'ятим поспіль ралі-рейдом "Дакар", який відбувається за межами Африки, на території трьох країн: Парагваю, Болівії та Аргентини.
Змагання проходять у чотирьох категоріях - автомобілі, мотоцикли, квадроцикли і вантажівки.
"Дакар" проводиться з 1978 року.
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