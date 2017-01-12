Ралі-рейд Дакар-2017 у Південній Америці (фоторепортаж)

Цими днями у Південній Америці проходить марафонський ралі-рейд Дакар-2017.

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