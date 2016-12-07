Компанія "Мерседес" готується взяти під опіку сина Міхаеля Шумахера

Компанія "Мерседес" найближчим часом оголосить про включення 17-річного гонщика Міка Шумахера до своєї програми підтримки молодих пілотів, повідомляє grandprix.com, посилаючись на газету "Kolner Express".

Видання також опублікувало фото сина семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, який після закінчення сезону позував в костюмі команди Формули-1 "Мерседес".

Нагадаємо, в минулому сезоні Мік Шумахер вдало виступав у Формулі-4, ставши віце-чемпіоном відразу двох гоночних серій Ф-4. Тепер молодий гонщик планує перейти в Формулу-3.

"Мерседес" багато років займається підтримкою талановитих пілотів. Найвідомішим вихідцем системи "Мерседес" є триразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Хемілтон. Крім нього, в минулому сезоні Ф-1 виступали ще два пілоти німецької компанії - Паскаль Верляйн і Естебан Окон, які представляли команду "Манор".