Організатори Гран-Прі Канади "Формули-1" підтвердили проведення гонки в 2017 році

Мерія Монреаля оголосила, що досягла угоди з FOM, і проведенню канадського етапу "Формули-1" в наступному сезоні нічого не загрожує, повідомляє Motorsport.

Мер Монреаля Деніс Кодерре написав у твіттері, що організатори Гран Прі Канади і FOM домовилися про проведення гонки в 2017 році. У повідомленні сказано: "Досягли принципових домовленостей з FOM і Octane [промоутером етапи]. У 2017 році в Канаді буде Гран Прі".

Проведення Гран Прі Канади в 2017 році опинилося під сумнівом після публікації попереднього календаря майбутнього сезону Ф1, в якому етап був вказаний з позначкою "вимагає додаткового підтвердження".

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За неофіційною інформацією, причиною стало питання модернізації траси – організатори пообіцяли закінчити її до 2017 року, але пізніше з'ясувалося, що зробити це вчасно не вдасться.

І тепер після місяців переговорів між мерією Монреаля і главою FOM Берні Екклстоуном боку, судячи з повідомлення, домовилися.

Після публікації в твіттері Коддере розповів журналістам, що деталі нового контракту – швидше за все це підтвердження перенесення модернізації до 2019 року – будуть пізніше, оскільки фінансування проекту має пройти через громадське голосування.

«Формула 1 для мене надзвичайно важлива. Це ключова частина заходів, що проводяться мерією, які формують обличчя Монреаля», – сказав Кодерре.