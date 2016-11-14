Формула-1. Британець Хемілтон побив рекорд Шумахера за кількістю переможних трас

Британський гонщик команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон вчора став переможцем Гран-прі Бразилії, який пройшов на трасі "Інтерлагос" в Сан-Паулу.

Ця траса стала 24-ю у Формулі-1, на якій зміг перемогти Хемілтон. Єдина траса в нинішньому календарі, на якій поки не перемагав британець, знаходиться в Баку.

Попередній рекорд належав легендарному екс-гонщику "Феррарі" Міхаелю Шумахеру, який перемагав на 23 трасах.

Льюїс Хемілтон виступає у Формулі-1 з 2007 року. Британець тричі вигравав чемпіонат - у 2008-му, 2014-му і 2015-му роках.

За одну гонку до кінця сезону-2016 Хемілтон відстає від лідера генеральної класифікації Ніко Росберга на 12 очок.