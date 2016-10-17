Формула-1. "Хаас" визначився з одним із пілотів на наступний сезон

Команда Формули-1 "Хаас" може зберегти двох своїх нинішніх гонщиків на наступний сезон, повідомляє motorsport.com.

За словами боса команди Жене Хааса, француз Ромен Грожан залишиться пілотом американської "стайні" і в 2017 році. При цьому Естебану Гутьєрресу потрібно почекати остаточного рішення.

"На даний момент ми задоволені нашими пілотами. Так, ми остаточно не говорили Естебану, чи залишиться він з нами в наступному році. Але це не означає, що він піде від нас", - сказав власник команди.

Видання зазначає, що контракт Гутьєрреса може залежати від його спонсорів у Формулі-1. Крім того, директор "Хаас" Гюнтер Штайнер хотів би бачити поряд з Грожаном швидше досвідченого пілота, ніж молодого мексиканця.