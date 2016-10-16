Іспанський гонщик Маркес достроково став чемпіоном світу в класі Moto GP
Гонщик "Хонди" виграв Гран-прі Японії і став недосяжним для переслідувачів.
Іспанський гонщик команди Repsol Honda Марк Маркес втретє в своїй кар'єрі став чемпіоном найпрестижнішої серії гонок на мотоциклах в світі Moto GP.
Титул йому принесла перемога на Гран-прі Японії, який завершився сьогодні вранці. Переслідувачі Маркеса в чемпіонаті Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо з Yamaha протягом гонки зійшли з дистанції.
Також місця на подиумі зайняли італієць Андреа Довіциозо з Dukati та іспанець Маверік Віньялес з Suzuki.
Раніше 23-річний Маркес перемагав ще в чотирьох гонках сезону і в сумі набрав 273 очки. За три етапи до фінішу сезону він став недосяжним для Россі, в активі якого 196 балів.
Зазначимо, що Маркес ставав чемпіоном Moto GP в 2013 і 2014 році. У 2015 році він став третім за підсумками чемпіонату, поступившись титулом Хорхе Лоренсо.
Генеральна класифікація:
1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 273;
2. Валентіно Россі (Yamaha) - 196;
3. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 182;
4. Маверік Віньялес (Suzuki) - 165;
5. Дані Педроса (Repsol Honda) - 155;
6. Андреа Довіциозо, Італія (Dukati) - 124;
7. Кел Кратчлоу (LCR Honda) - 116;
8. Поль Еспаргаро (Yamaha Tech3) - 106;
9. Андреа Яннноне (Ducati) - 96;
10. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 84.