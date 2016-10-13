Екс-пілот "Формули-1" Веббер закінчить кар'єру за підсумками сезону-2016

Переможець дев'яти Гран Прі Формули-1 Марк Веббер, який відзначив в цьому році своє 40-річчя, завершить кар'єру за підсумками сезону, повідомляє Motorsport.

По закінченні кар'єри чемпіон світу WEC стане "спеціальним представником" Porsche,продовжує свою програму в класі LMP1.

У 2015-му Веббер разом з Тімо Бернгард і Брендоном Хартлі став найсильнішим у марафонському першості. Цей екіпаж до цього моменту виграв сім гонок. У минулорічному марафоні "24 години Ле-Мана" Марк і Ко зайняли друге місце. Нинішня гонка "6 годин Бахрейну", намічена на листопад, стане останньою в кар'єрі пілота.

Австралієць в 2001 році виборов звання віце-чемпіона у Формулі-3000, після чого став пілотом Minardi в Ф1 і першу ж завершив гонку на п'ятій позиції. Провівши в цілому 12 сезонів за Minardi, Jaguar, Williams і Red Bull, Веббер найбільше запам'ятався саме як пілот останньої команди "Червоного бика".

Змагаючись з молодим напарником Себастьяном Феттелем, він приїхав лідером загального заліку на фінальну гонку сезону-2010, однак програв спір за титул, залишившись лише бронзовим призером. Це ж досягнення Марк повторив у 2011 і 2013 роках, причому Феттель всякий раз завойовував титул.

Покинувши Ф1 в кінці 2013-го, Веббер перейшов у WEC, де вже на другий рік переграв за кермом Porsche всіх суперників.

«Я співпрацюю з брендом, якому належить моя душа, – сказав Веббер. – Porsche – бренд, який я завжди любив найбільше. Він ідеально мені підходить. Я буду сумувати за швидкості, притискної сили і змагальному духу. Але я хочу піти з високо піднятою головою. І з нетерпінням чекаю можливості приступити до виконання своїх нових завдань».

У нинішньому розіграші WEC екіпаж Марка виграв три останні гонки і займає четверте місце в генеральній класифікації.

"У Бахрейні, де я в останній раз вийду на старт, мене чекають дивні відчуття. Зараз я маю намір сповна насолодитися кожною хвилиною, проведеної за кермом в останніх гонках», - підсумував спортсмен.