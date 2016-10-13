Команда Формули-1 "Мерседес" за рік принесла у бюджет Великобританії 130 мільйонів фунтів

У 2016-му році команда Формули-1 "Мерседес" принесла 130 мільйонів фунтів в бюджет Великобританії, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Центр A. M.

Базу "Мерседес" в Нортхемптонширі називають "долиною автоспорту" багато в чому через те, що там розташувався німецький колектив. У цьому місці інженери "Мерседеса" виконують розробку двигуна V6, який використовують кілька команд Формули-1.

Натомість "Мерседес" щорічно виплачує певну суму в бюджет Великобританії. У 2016-му році німці перерахують на користь Королівства 130 мільйонів фунтів.

Читайте такожФормула-1. Росберг виграв Гран-прі Японії, "Мерседес" - Кубок конструкторівВарто зазначити, що на заводі "Мерседес" в Нортхептонширі працює близько 550 робітників, багато з яких є британцями. Всього ж в "долині автоспорту" працює близько 1500 британців, що також є хорошим знаком для Великобританії.

Нагадаємо, за "Мерседес" виступає британський гонщик Льюїс Хемілтон, який ставав чемпіоном Формули-1 попередні два сезони.

Минулого тижня "Мерседес" гарантував собі перемогу в Кубку конструкторів, яка стала для команди третьою поспіль з 2014 року.