На гонці Формули-1 в Мексиці очікують 120 тисяч вболівальників

Організатори Гран-прі Мексики у Формулі-1 очікують, що гонку відвідають 120 тисяч уболівальників. Про це повідомляє motorsport.com.

"У минулому році у нас на трибунах було 110 тисяч осіб. Зараз ми збільшили кількість місць на 10%, враховуючи нові трибуни, які ми звели.

Якщо б ми були в такому ж вигляді, як рік тому, до цього моменту все було б розпродано. А зараз ми готові прийняти майже 120 тисяч осіб", — заявив Родріго Санчес, директор з маркетингу траси.

"Майже 95% вже продано, тому я впевнений, що у нас буде аншлаг", - додав він.

Нагадаємо, Гран-прі Мексики відбудеться 28-30 жовтня на Автодромі імені братів Родрігес в Мехіко.