На гонці Формули-1 в Мексиці очікують 120 тисяч вболівальників
13:18, 12 жовтня 2016Мотор
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Організатори впевнені, що час гонки на трибунах буде аншлаг.
На Гран-прі Мексики очікують аншлаг / motorsport.com
Організатори Гран-прі Мексики у Формулі-1 очікують, що гонку відвідають 120 тисяч уболівальників. Про це повідомляє motorsport.com.
"У минулому році у нас на трибунах було 110 тисяч осіб. Зараз ми збільшили кількість місць на 10%, враховуючи нові трибуни, які ми звели.
Якщо б ми були в такому ж вигляді, як рік тому, до цього моменту все було б розпродано. А зараз ми готові прийняти майже 120 тисяч осіб", — заявив Родріго Санчес, директор з маркетингу траси.
"Майже 95% вже продано, тому я впевнений, що у нас буде аншлаг", - додав він.
Нагадаємо, Гран-прі Мексики відбудеться 28-30 жовтня на Автодромі імені братів Родрігес в Мехіко.
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