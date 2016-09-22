Гонщиком "Вільямс" в наступному сезоні стане син мільярдера - ЗМІ

Канадський гонщик Ленс Стролл підписав контракт з командою Формули-1 "Вільямс" на сезон 2017 року і замінить в ній бразильця Феліпе Массу. Про це повідомляє grandprix.com, посилаючись на фінське видання Turun Sanomat.

Зазначається, що батько канадця Лоренс Стролл, який відбувся як мільярдер, інвестуючи в світ моди, заплатить за контрактом 35 мільйонів доларів.

Крім того, за інформацією журналіста Джо Сейварда, на даний момент Стролл-молодший активно готується до виступів у Ф-1. Родина 17-річного гонщика заплатила за його підготовку 20 мільйонів доларів.

До кінця року Ленс проїде майже 13 тисяч кілометрів на боліді "Вільямс" 2014 року. Машину для Стролла налаштовує колишній тест-пілот "Макларен" Гері Паффетт.

Канадець буде набиратися досвіду на гоночних трасах в Угорщині, Австрії, США, Бразилії, ОАЕ, Бахрейну, Малайзії та Японії.

Нагадаємо, раніше бразильський гонщик "Вільямс" Феліпе Маса оголосив про те, що сезон-2016 є останнім для нього у Формулі-1.