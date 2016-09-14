Організатори етапу Формули-1 "Гран-прі Мексики" заманюють глядачів новинками і виступом Rolling Stones

Промоутери етапу в Мехіко розкрили плани по залученню більшої кількості уболівальників на свою гонку. Центральне місце в концепції організаторів займає церемонія нагородження за підсумками Гран Прі, повідомляє Motorsport.

Одним з найбільш пам'ятних моментів торішнього Гран Прі Мексики стало унікальне розташування подіуму, зверненого до арени стадіону. Це рішення дозволило організаторам як слід відзначити повернення мексиканського етапу у Формулу 1, створивши унікальну атмосферу і оригінальну телевізійну картинку під час церемонії нагородження.

"Думаю, подіум став одним із самих приголомшливих елементів гонки – сказав в інтерв'ю Motorsport.com директор Гран Прі Мексики з маркетингу Родріго Санчес. – І він безумовно залишиться на тому самому місці".

Санчес підкреслив, що основна складність озвученого завдання в тому, що необхідно забезпечити знаходження достатньої кількості людей на трасі, не допустивши при цьому надмірного поспіху вболівальників при виході з трибун, щоб не залишити їх порожніми.

«Торішній Гран Прі Мексики виглядав вельми вражаюче, але на асфальті траси могли перебувати лише судді та фотографи, продовжив Родріго. - Навіть п'ятсот чоловік, що зібралися перед подіумом, представляли б собою скромне видовище на тлі заповнених трибун. Для створення кращої картинки в телевізійній трансляції нам необхідно більше людей. Проблема в тому, що нам якимось чином треба зібрати перед подіумом тридцять тисяч. При цьому люди на трибунах хочуть спуститися вниз, а нам, навпаки, не потрібні пусті трибуни. Тому ми намагаємося знайти кращий і найбільш логічний спосіб здійснити задумане».

У цьому році ситуація інша – це не перший Гран Прі за 23 роки, як було рік тому. Але навіть відкривши продаж квитків у вересні, ми забезпечимо собі аншлаг. Вже зараз заходи та концерти на автодромі мають намір відвідати мільйон чоловік. В дні Гран При публіку розважатимуть музиканти з Rolling Stones, Coldplay, і Maroon 5.

Гран-прі Мексики відбудеться в Мехіко 28-30 жовтня.