Moto GP. Іспанець Педроса з "Хонда" виграв Гран-прі Сан-Марино

Іспанський гонщик команди Repsol Honda Дані Педроса став переможцем етапу MotoGP в Сан-Марино.

Педроса стартував з восьмої позиції, але за рахунок вдалого вибору шин поступово обходив опонентів. За сім кіл до фінішу він обійшов Валентино Россі та вийшов на першу позицію, якою вже не поступився іншим гонщикам.

Другим і третім до фінішу прийшли пілоти Yamaha - італієць Валентино Россі та іспанець Хорхе Лоренсо, відповідно. Лідер генеральної класифікації Марк Маркес завершив гонку на четвертій позиції.

Підсумки Гран-прі Сан-Марино:

1. Дані Педроса, Іспанія (Repsol Honda);

2. Валентино Россі, Італія (Yamaha);

3. Хорхе Лоренсо, Іспанія (Yamaha);

4. Марк Маркес, Іспанія (Repsol Honda);

5. Маверік Віньялес, Іспанія (Suzuki);

6. Андреа Довіциозо, Італія (Dukati);

7. Мікеле Пірро, Італія (Ducati);

8. Поль Еспаргаро, Іспанія (Yamaha Tech3);

9. Кел Кратчлоу, Великобританія (LCR Honda);

10. Альваро Баутіста, Іспанія (Aprilia).

Особистий залік:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 223;

2. Валентино Россі (Yamaha) - 180;

3. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 162;

4. Дані Педроса (Repsol Honda) - 145;

5. Маверік Віньялес (Suzuki) - 136;

6. Андреа Довіциозо, Італія (Dukati) - 99;

7. Андреа Яннноне (Ducati) - 96;

8. Кел Кратчлоу (LCR Honda) - 93;

9. Поль Еспаргаро (Yamaha Tech3) - 89;

10. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 81.

До кінця сезону залишилося п'ять гонок. Найближча з них пройде 25 жовтня, в Іспанії, на Гран-прі Арагона.