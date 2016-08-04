Алонсо: "Щоб виграти титул чемпіона, потрібно їздити за "Мерседес" або "Макларен"

Дворазовий чемпіон світу в класі гонок Формули-1 Фернандо Алонсо вважає, що виграти третій титул йому можуть допомогти лише дві команди - "Мерседес" і "Макларен-Хонда". Про це він заявив в інтерв'ю F1i.com.

При цьому він підкреслив, що не шкодує про те, що перейшов з "Феррарі" в "Макларен" у 2014 році, незважаючи на більш високе місце італійскої стайні в Кубку конструкторів.

"Кожен рік ви відчуваєте стрес, оскільки не виграєте, і з часом здається, що це ваша провина. Але те, що зараз "Феррарі" теж перестав перемагати, для мене не є полегшенням. Я не бажаю проблем "Феррарі", тому що це команда, яка завжди залишатиметься в моєму серці.

Читайте такожФормула-1: "Вільямс" покваплює Баттона прийняти рішення про перехід з "Макларена"Але якщо говорити про мої надії на третій титул, то для цього потрібно сидіти за кермом "Мерседес" або "Макларен-Хонда". Така моя думка", — зазначив іспанець.

Нагадаємо, Фернандо Алонсо став чемпіоном Формули-1 в 2005 і 2006 році, виступаючи за "Рено". Пізніше він провів п'ять років в "Феррарі", тричі завершуючи сезон на другому місці. З 2015 року іспанець - пілот "Макларен-Хонда".

У нинішньому сезоні Алонсо лише три рази завершував гонки в очковій зоні, а "Макларен" знаходиться на сьомому місці в Кубку Конструкторів з 42 очками. Пілоти "Феррарі" в нинішньому сезоні також не вигравали гонок, і після Гран-прі Німеччини опустилися на третє місце в Кубку конструкторів - на рахунку італійської команди 242 очки.