Формула-1: "Ред Булл" збирається обійти "Феррарі" в Кубку конструкторів

Команда Формули-1 "Ред Булл" має намір обійти "Феррарі" в Кубку конструкторів перед літньою паузою в чемпіонаті. Про це заявив керівник австрійської "стайні" Крістіан Хорнер, повідомляє Motorsport.

На даний момент "Ред Булл" відстає від "Феррарі" на одне очко, а до місячної перерви у Формулі-1 залишилася одна гонка - Гран-прі Німеччини в Хокенхаймі.

"Вважаю, що наша мета – спробувати випередити "Феррарі" до літньої перерви. Зробити це в Хокенхаймі буде складно – ця траса, мабуть, не входить у число найбільш зручних для нас. Однак ми з нетерпінням чекаємо старту в Німеччині", - заявив Хорнер.

Читайте такожФормула-1: Хемілтон переміг на Гран-прі Угорщини і став новим лідером чемпіонатуЗазначається, що після минулого сезону очікування "Ред Булл" від нової кампанії були помірними. Тим не менш, серйозний прогрес двигунів "Рено" у поєднанні з чудовими характеристиками шасі дозволив команді Хорнера провести сильну першу половину сезону.

"Перед початком сезону ми вважали, що нам дуже пощастить, якщо ми завершимо його в першій п'ятірці. Так що боротьба з "Феррарі", відставання від них до середини сезону на одне очко і перемога в Гран-Прі – це просто чудово", - заявив керівник "Ред Булл".

Нагадаємо, безумовним лідером Кубка конструкторів є команда "Мерседес". Гонка Гран-прі Німеччини відбудеться 31 липня.