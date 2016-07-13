За два провальних року у Формулі-1 "Макларен" втратив 37% своєї вартості

Після двох років невдалих виступів у Формулі-1 британська команда "Макларен" втратила 37% своєї вартості, повідомляє Marca, посилаючись на дані іспанського агентства бізнесу та спорту.

У 2014 році вартість "Макларена" оцінювалася в 1,038 мільярда доларів, а тепер - в 650 мільйонів доларів. З цим показником команда з Уокінга займає третє місце серед усіх учасників Формули-1.

На першій позиції в цьому рейтингу знаходиться "Феррарі", чия вартість за два роки знизилася на 11% і нині становить 1,352 мільярда доларів. Слідом йде "Мерседес" з показником в 650 мільйонів доларів і зростанням у 30,81% за той же термін.

Читайте такожФанати закликали пілота "Макларен" піти з Формули-1 заради кар'єри в Top GearЗазначається, що вартість команди залежить не лише від спортивних показників. Зокрема, падіння ціни команди "Форс Індія" пов'язане з втратою спонсорів та негативним іміджем власника, у якого є проблеми з законом. За два роки ця стайня втратила 39,4% своєї вартості.

Нагадаємо, на даний момент команда "Макларен" займає сьоме місце в Кубку конструкторів Формули-1. Під час Гран-прі Великобританії, що відбувся в минулий уїк-енд, британська команда очок здобути не змогла.