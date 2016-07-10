Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії, але залишився на другому місці в особистому заліку
Гонка в Сільверстоуні була насичена змінами у погоді, але не подіями на трасі.
Британський пілот "Мерседес" Люіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Великобританії і скоротив відставання в особистому заліку від свого партнера по команді Ніко Росберга до чотирьох очок.
Хемілтон, який стартував з поул-позиції, лідирував протягом всієї гонки і в результаті відірвався від Росберга, який дістався фінішу другим, майже на сім секунд.
Третє місце посів голландець з "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Протягом гонки молодий пілот претендував і на більш високу позицію, та все ж програв боротьбу за другу позицію пілоту "Мерседес".
Результати Гран-прі Великобританії:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")
2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +6.911
3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл") +8.250
4. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл") +26.211
5. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі") +1:09.743
6. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія) +1:16.941
7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:17.712
8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо") +1:25.858
9. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +1:31.654
10. Даніїл Квят, Росія ("Торо Россо") +1:32.600
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 171;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 167;
3. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 106;
4. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 100;
5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 98;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 87;
7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 54;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 47;
9. Феліпе Масса ("Вільямс") - 38;
10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 338;
2. "Феррарі" - 204;
3. "Ред Булл" - 195;
4. "Вільямс" - 92;
5. "Форс Індія" - 73.