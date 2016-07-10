Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії, але залишився на другому місці в особистому заліку

Британський пілот "Мерседес" Люіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Великобританії і скоротив відставання в особистому заліку від свого партнера по команді Ніко Росберга до чотирьох очок.

Хемілтон, який стартував з поул-позиції, лідирував протягом всієї гонки і в результаті відірвався від Росберга, який дістався фінішу другим, майже на сім секунд.

Третє місце посів голландець з "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Протягом гонки молодий пілот претендував і на більш високу позицію, та все ж програв боротьбу за другу позицію пілоту "Мерседес".

Результати Гран-прі Великобританії:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +6.911

3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл") +8.250

4. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл") +26.211

5. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі") +1:09.743

6. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія) +1:16.941

7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:17.712

8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо") +1:25.858

9. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +1:31.654

10. Даніїл Квят, Росія ("Торо Россо") +1:32.600

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 171;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 167;

3. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 106;

4. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 100;

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 98;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 87;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 54;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 47;

9. Феліпе Масса ("Вільямс") - 38;

10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 338;

2. "Феррарі" - 204;

3. "Ред Булл" - 195;

4. "Вільямс" - 92;

5. "Форс Індія" - 73.