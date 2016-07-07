Менеджер чемпіона Формули-1 Шумахера, який розбився: "Ситуація настільки складна, що ми не можемо надати які-небудь подробиці"

Менеджер багаторазового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера Сабіна Кем дала зрозуміти, що у сім'ї легендарного гонщика не залишається вибору, окрім як тримати в секреті інформацію про його стан, повідомляє Autosport.

У червні виповнилося 2,5 роки з моменту трагічного падіння Шумахера на гірськолижному курорті в Мерібель, в результаті якого він отримав важку травму голови. Офіційної інформації про процес відновлення практично немає, а неофіційна виглядає вкрай невтішно.

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«Міхаель нікуди не зник, – цитує Кем Motorsport-Magazin. – Справа в тому, що в даний час ситуація настільки складна, що ми не можемо надати які-небудь подробиці. Я думаю, потрібно поважати і прийняти прагнення сім'ї Міхаеля захистити своє особисте життя. На жаль, це єдиний спосіб. По-іншому просто бути не може».

Як повідомляв УНІАН, Міхаель Шумахер отримав травму голови після падіння на гірськолижній трасі курорту Мерібель у французьких Альпах.