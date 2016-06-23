Міжнародна федерація автоспорту повинна затвердити наступника Екклстоуна на посаді глави Формули-1

Призначення наступника Берні Екклстоуна на посаду голови менеджменту Ф1 має бути затверджене Міжнародною автомобільною федерацією, заявив президент FIA Жан Тодт, повідомляє Autosport.

Екклстоун, якому вже 85 років, раніше заявляв, що не зацікавлений у продажу своєї частки в управлінні Ф1 у розмірі 5,3%. Крім того, Берні поки що не збирається залишати свій пост.

Тодт, в свою чергу, схвально відгукується про роботу, яку виконує Екклстоун на своєму посту. «Нинішній промоутер робить фантастичну роботу з розвитку Ф1, – сказав Тодт. – Але це не означає, що ми завжди погоджуємося з його рішеннями. З іншого боку, я з повагою ставлюся до всього, що він робить. У Берні є свій управлінський стиль. У спорті присутній власник контрольного пакета акцій – CVC. Це сильна група талановитих бізнесменів. Впевнений, що коли прийде час змінити менеджмент Ф1, вони приймуть правильне рішення. Вони повинні зробити пропозицію, яка повинно підходити і FIA в тому числі. Я не сумніваюся в тому, що вони все зроблять правильно».

На питання про те, чи повинна FIA сказати останнє слово у справі про призначення наступника Берні Екклстоуна, Тодт зауважив: «Я не хочу вдаватися в деталі контракту, але FIA дійсно повинна затвердити кандидатуру».

Екклстоун з 1982 року контролює розподіл доходів від телетрансляцій змагань Формули-1 і інших автоспортивних чемпіонатів. По суті, він є керівником Формули-1 в цілому.