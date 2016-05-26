Сім'я загиблого гонщика Бьянкі подає в суд на керівництво "Формули-1"

Сім'я Жюля Бьянкі, який помер минулого року через наслідки важкої аварії під час Гран-Прі Японії в жовтні 2014 року, подає в суд на керівництво Формули 1, FIA і команду Marussia, повідомляє f1news.

У підготовленому юристами позові стверджується, що «при плануванні, виборі часу, організації та проведенні перегонів» були допущені помилки, гонка пройшла «в небезпечних умовах під час тайфуну», а смерті Жюля можна було уникнути.

Філіп Бьянкі, батько гонщика, у цьому зв'язку зазначив: «Ми звертаємося до правосуддя в пошуку правди про рішення, які призвели до загибелі нашого сина. На багато запитань наша сім'я не має відповідей, ми впевнені в тому, що аварії і смерті Жюля можна було уникнути, якби не були допущені деякі помилки».

В 2014-му на Гран-прі в Монако Жюль Бьянкі завоював єдині очки в історії команди Marussia.