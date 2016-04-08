У Формулі-1 повернуть старий формат кваліфікації

Міжнародна федерація автоспорту (FIA) розповсюдила прес-реліз, де повідомила, що, починаючи з Гран-Прі Китаю, в Формулі-1 буде використовуватися минулорічній формат кваліфікації. Про це повідомляє Motorsport.com.

Раніше всі 11 команд-учасниць чемпіонату звернулися з листом до керівництва Формули-1 з проханням скасувати формат кваліфікації, який був введений в 2016 році.

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"Отримавши сьогодні лист з одноголосним вимогою команд, президент FIA Жан Тодт і представник власника комерційних прав Берні Екклстоун в інтересах чемпіонату вирішили направити пропозицію Комісії Ф-1 та Всесвітньої ради з автоспорту повернутися до кваліфікаційного формату 2015 року", - йдеться в документі.

Наголошується, що нововведення набуде чинності з Гран-Прі Китаю і буде діяти до кінця сезону.

Напередодні чемпіонату керівництво Формули-1 визначило новий формат кваліфікації, згідно з якою визначаються стартові місця болідів перед гонкою. Її новизна полягала у так званій "нокаут-системі": після кожного нового кола зі змагання вибував один автомобіль з найгіршим часом проходження траси. Практично всі команди Формули-1 по ходу двох перших Гран-Прі сезону критикували цей формат.