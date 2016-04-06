У команди-довгожителя Формули-1 серйозні фінансові проблеми

Гоночна команда Формули-1 "Заубер" зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами і може пропустити наступний Гран-Прі, який відбудеться у Китаї 17 квітня. Про це повідомляє grandprix247.com.

Близько 300 співробітників команди не отримали зарплатню навіть за лютий. При цьому існує ймовірність, що "Заубер" може припинити своє існування в найближчі тижні. Чутки підкріплюються відсутністю власника "стайні" Моніши Катерборн на минулому Гран-Прі Бахрейну.

"Заубер" виступає у Формулі-1 з 1993 року. Довше за неї у престижній автогоночній серії беруть участь лише три команди - "Феррарі", "Макларен" і "Вільямс".

У двох перших Гран-Прі сезону 2016 року пілоти "Заубера" Маркус Ерікссон і Феліпе Наср очок не набирали.