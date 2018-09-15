Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру Формули-1

Британський пілот став найсильнішим у попередніх заїздах "нічної гонки".

У Сінгапурі на трасі Марина Бей відбулася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формули-1 Гран-прі Сінгапуру, де найсильнішим виявився британський пілот Льюїс Хэмимлтон з німецької команди Mercedes.

Хемілтон своє найшвидше коло здолав9 за 1 хвилин 36,015 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Другим на стартовій решітці завтра буде стартувати Макс Ферстаппен з Red Bull з результатом 1:36.334. Третє місце в кваліфікації зайняв Себастьян Феттель з Ferrari - 1:36.628, і тільки четвертим став партнер Хемілтона по команді Валттері Боттас (1:36.702).

Гонкеа Гран-прі Сінгапуру відбудеться в неділю, 16 вересня.