Феттель виграв гонку Гран-прі Бельгії, Алонсо потрапив у велику аварію на Формулі-1

Льюіс Хемілтон зберіг лідерство в загальному заліку чемпіонату світу.

Пілот «Феррарі» Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці Формули-1 - Гран-прі Бельгії. Німець впевнено виграв, випередивши гонщика «Мерседеса» Льюіса Хемілтона, який прийшов другим. Третім фінішував гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

На старті гонки сталася велика аварія за участю екс-чемпіона світу, пілота «Макларена» Фернандо Алонсо. Іспанця вибив на гальмуванні в першому повороті гонщик «Рено» Ніко Хюлькенберг, в результаті чого «Макларен» Алонсо врізався і переїхав «Заубер» Шарля Леклера. Також зламалося антикрило на машині Даніеля Ріккардо, однак після піт-стопа австралієць зумів продовжити заїзд.

Всі гонщики не постраждали і самостійно вибралися з пошкоджених машин.

Формула-1. Гран-прі Бельгії.

Топ-10

1. Себастьян Феттель («Феррарі»)

2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +11,061

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31,372

4. Валттері Боттас («Мерседес») +1.03,605

5. Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +1.11,023

6. Естебан Окон («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +1.19,520

7. Ромен Грожан («Хаас») +1.25,953

8. Кевін Магнуссен («Хаас») +1.27,639

9. П'єр Гаслі («Торо Россо») +1.45,892

10. Маркус Ерікссон («Заубер») +1 коло

Не фінішували: Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Шарль Леклер («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Ніко Хюлькенберг («Рено»).