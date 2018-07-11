19-річного чемпіона України з мотокросу збила Тойота в Харкові - хлопець загинув

Родичі загиблого чемпіона сподіваються на справедливе розслідування і одночасно бояться, що справу затягуватимуть. За їхніми даними, жінка, що була за кермом, зараз навіть не ходить на допити до слідчого.

19-річний харків’янин, чемпіон України з мотокросу Андрій Безсонов загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоді в Харкові.

Професійного мотогонщика Тойота збила, коли той їхав на велосипеді проспектом Правди, повідомляє ДжеДАІ.

Автомобіль зачепив хлопця, але жінка-водій замість гальм натиснула на газ. І протягла його з десяток метрів.

"Водій Тойоти перебувала на місці пригоди та нікуди втікати не збиралася", - коментує Ольга Грабар, інспектор відділку комунікації поліції Харківської області.

Усі, хто знав Андрія Безсонова, досі шоковані. 19-річний харків’янин, чемпіон України з мотокросу, був у десятці найкращих мотогонщиків Європи. Батько Андрія розповідає, син перемагав на змаганнях у Бельгії, Іспанії та Нідерландах. Мав бездоганний стиль керування.

У 2016 році Безсонов став чемпіоном України у класі з об’ємом двигуна 125 куб. см. В 2017 – срібним призером чемпіонату України у класі мотоциклів МХ-2. Наразі спортсмен перебував на першій позиції в чемпіонаті України в класі МХ-2.

"Він настільки їздив на трасі акуратно, це справжній джентльмен був. Багато хто їздять агресивно, збивають, він ніколи цього не робив", - каже Ольга Безсонова, мати загиблого.

Того фатального дня, кажуть батьки, Андрій тренувався, оновлював сили після Чемпіонату України, де впав з мотоцикла і просто дивом не постраждав.

Родичі загиблого чемпіона сподіваються на справедливе розслідування і одночасно бояться, що справу затягуватимуть. За їхніми даними, жінка, що була за кермом, зараз навіть не ходить на допити до слідчого.