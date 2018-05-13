Хемілтон упевнено виграв Гран-прі Іспанії на Формулі-1

Його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас прийшов другим.

Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Іспанії, яка завершилася в Барселоні. Друге місце дісталося його напарнику Валттері Боттасу, третім фінішував Макс Ферстаппен на боліді «Феррарі». Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Формула-1. Гран-прі Іспанії. Гонка 1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») 2. Валттері Боттас («Мерседес») +20,593 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873 4. Себастьян Феттель («Феррарі») +27,584 5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +50,058 6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло 7. Карлос Сайнс («Рено») +1 коло 8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 коло 9. Серхіо Перес («Форс Індія») +2 кола 10. Шарль Леклер («Заубер») +2 кола 11. Ленс Стролл («Вільямс») +2 кола 12. Маркус Ерікссон («Заубер») +2 кола 13. Брендон Хартлі («Торо Россо») +2 кола 14. Сергій Сироткін («Вільямс») +3 кола Не фінішували: Стоффель Вандорн («Макларен»), Естебан Окон («Форс Індія»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Ніко Хюлькенберг («Рено»), П'єр Гаслі («Торо Россо»), Ромен Грожан («Хаас»).

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