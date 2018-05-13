Хемілтон упевнено виграв Гран-прі Іспанії на Формулі-1

18:18, 13 травня 2018
Мотор
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Льюїс Хемілтон (в центрі) виграв Гран-прі Барселони / REUTERS

Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Іспанії, яка завершилася в Барселоні. Друге місце дісталося його напарнику Валттері Боттасу, третім фінішував Макс Ферстаппен на боліді «Феррарі».

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Формула-1. Гран-прі Іспанії. Гонка

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Валттері Боттас («Мерседес») +20,593

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873

4. Себастьян Феттель («Феррарі») +27,584

5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +50,058

6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло

7. Карлос Сайнс («Рено») +1 коло

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 коло

9. Серхіо Перес («Форс Індія») +2 кола

10. Шарль Леклер («Заубер») +2 кола

11. Ленс Стролл («Вільямс») +2 кола

12. Маркус Ерікссон («Заубер») +2 кола

13. Брендон Хартлі («Торо Россо») +2 кола

14. Сергій Сироткін («Вільямс») +3 кола

Не фінішували: Стоффель Вандорн («Макларен»), Естебан Окон («Форс Індія»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Ніко Хюлькенберг («Рено»), П'єр Гаслі («Торо Россо»), Ромен Грожан («Хаас»).

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Теги: #Формула-1#Льюїс Хемілтон