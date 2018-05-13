Хемілтон упевнено виграв Гран-прі Іспанії на Формулі-1
Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Іспанії, яка завершилася в Барселоні. Друге місце дісталося його напарнику Валттері Боттасу, третім фінішував Макс Ферстаппен на боліді «Феррарі».
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Формула-1. Гран-прі Іспанії. Гонка
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)
2. Валттері Боттас («Мерседес») +20,593
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
4. Себастьян Феттель («Феррарі») +27,584
5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +50,058
6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло
7. Карлос Сайнс («Рено») +1 коло
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 коло
9. Серхіо Перес («Форс Індія») +2 кола
10. Шарль Леклер («Заубер») +2 кола
11. Ленс Стролл («Вільямс») +2 кола
12. Маркус Ерікссон («Заубер») +2 кола
13. Брендон Хартлі («Торо Россо») +2 кола
14. Сергій Сироткін («Вільямс») +3 кола
Не фінішували: Стоффель Вандорн («Макларен»), Естебан Окон («Форс Індія»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Ніко Хюлькенберг («Рено»), П'єр Гаслі («Торо Россо»), Ромен Грожан («Хаас»).