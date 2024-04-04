У березні 2022 року спортсмен брав участь у мітингу-концерті в "Лужниках", присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив російського борця Абдулрашида Садулаєва до участі у турнірі у Баку для відбору на Олімпійські ігри-2024. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР).

Зазначається, що це вже друге подібне рішення щодо Садулаєва. Так, у лютому дворазового олімпійського чемпіона з Росії не впустили до Румунії за шенгенською візою та не дали можливості виступити на чемпіонаті Європи.

Як відомо, в умовах допуску до Олімпійських ігор у Парижі МОК зазначив, що відстежуватиме участь спортсменів з РФ у демонстраціях та політичних заходах. При цьому після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року Абдулрашид Садулаєв брав участь у мітингу-концерті в "Лужниках", присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя.

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Водночас у ФСБР рішення щодо Садулаєва назвали політичним і підкреслили: зараз перед усіма російськими борцями стоїть завдання здобути путівки на Олімпійські ігри за спортивним принципом.

"А потім ми вже зважимо всі "за" та "проти", і будемо приймати рішення, чи варто їхати до Парижа", - зазначив президент ФСБР Михайло Маміашвілі.

Участь російських спортсменів в ОІ-2024 - останні новини

Рішення про участь росіян у Олімпіаді ще не прийнято. У Мінспорту України вважають, що допуск росіян навіть в нейтральному статусі є помилкою, бо вони є агентами гібридного впливу.

Як зазначили у відомтсві, ще зарано говорити про тих спортсменів, які будуть представлені під нейтральними прапорами, адже в самій РФ іще точаться суперечки, чи варто їм виступати на таких умовах.

Також УНІАН повідомляв, що мер Парижа виступила проти виступу спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024. За словами Анн Ідальго, російським і білоруським атлетам "не будуть раді в Парижі".

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