Парламент розгляне її найближчим часом.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Відповідний документ, датований 8 листопада, опублікував спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку", - вказав він.

Стефанчук додав, що відповідну заяву буде розглянуто найближчим часом.

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Депутати збиралися розглянути звільнення Гутцайта 9 листопада

Раніше народні обранці повідомляли, що цього тижня Верховна Рада планує звільнити Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, звільнення міністра депутати мають розглянути на засіданні 9 листопада.

Цього ж дня парламентарі мають призначити нового очільника Фонду держмайна, яким, за словами Железняка, стане нинішній очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Крім того, на 9 листопада заплановане й затвердження бюджету на 2024-й рік.

Як відомо, Гутцайт та його діяльність на посаді міністр неодноразово піддавалася критиці. Зокрема, він доволі неоднозначно висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, подякувавши Міжнародному олімпійському комітету за проміжні рішення.

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