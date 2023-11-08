Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Відповідний документ, датований 8 листопада, опублікував спікер парламенту Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку", - вказав він.
Стефанчук додав, що відповідну заяву буде розглянуто найближчим часом.
Депутати збиралися розглянути звільнення Гутцайта 9 листопада
Раніше народні обранці повідомляли, що цього тижня Верховна Рада планує звільнити Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, звільнення міністра депутати мають розглянути на засіданні 9 листопада.
Цього ж дня парламентарі мають призначити нового очільника Фонду держмайна, яким, за словами Железняка, стане нинішній очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Крім того, на 9 листопада заплановане й затвердження бюджету на 2024-й рік.
Як відомо, Гутцайт та його діяльність на посаді міністр неодноразово піддавалася критиці. Зокрема, він доволі неоднозначно висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, подякувавши Міжнародному олімпійському комітету за проміжні рішення.