Карло Анчелотті вже давно перебуває під пильною увагою мадридської окружної прокуратури.

Прокуратура Мадрида має намір домогтися чотирьох років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення для головного тренера "Реала" Карло Анчелотті. Причина - італійський фахівець обдурив податкові органи на суму більше ніж мільйон євро. Про це повідомляє Revelo.

Зазначається, що згідно з обвинувальним висновком, італійський фахівець у своїх податкових деклараціях відобразив тільки винагороду за особисту роботу, отриману від "Реала", і не вказав доходи, пов'язані з використанням іміджевих прав, які він передав іншим організаціям.

Водночас ЗМІ нагадує, що раніше подібні випадки стосувалися гравців "Реала" і "Барселони". Однак у кожному випадку вирок був умовно відкладений, тож малоймовірно, що Анчелотті справді опиниться за ґратами.

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