Це перший випадок в історії, коли синьо-жовту команду зняли зі змішаної естафети.

Збірна України з біатлону не фінішувала у змішаній естафеті на черговому етапі Кубка світу, що завершився в норвезькому Голменколлені. Синьо-жовта команда не змогла дійти до фінішу, оскільки була знята зі змагань через відставання на коло від лідера.

На другому етапі гонки Анна Кривонос заробила три штрафні кола. Як наслідок - українську збірну зняли зі змагань, адже лідерка забігу зі збірної Франції випередила Кривонос на коло.

Таким чином, представники України з чоловічого складу - Артем Прима і Тарас Лесюк - на старт навіть не вийшли.

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Це був перший випадок в історії, коли українську збірну зняли зі змішаної естафети Кубку світу. Варто зазначити, що, крім української команди, гонку не змогли завершити 13 збірних з 23-х, що стартували.

У підсумку перемогу в гонці здобула Франція. Другими фінішували шведи, третіми - норвежці.

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